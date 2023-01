Otra casa de Rodeo fue desvalijada: "Nos dieron vuelta todo, nos están robando la paz"

Ella se enteró por unos vecinos de que habían entrado a su casa. “Nos avisaron que se habían metido a la casa. Ingresaron por el portón del frente de la casa. Le hicieron un agujero en el frente”.

La mujer estaba en la Ciudad cuando ocurrió este robo y cuando llegaron a Rodeo esta manifestó: “Nos pasamos la noche ordenando. Nos dieron vuelta. Nos han vaciado. La hipótesis es que han buscado dinero o alhajas, y no tenemos. No escondemos dinero en el colchón o dólares. No manéjanos dinero. No tenemos, 4 veces se nos han metido al domicilio”.

Las pérdidas que habrían sufrido son electrodomésticos como una pava eléctrica, un televisor, ollas de una importante marca, entre otras cosas. “Se han comido los chocolates. Se han llevado desde cuchillo, tenedores y repasadores”, dijo en La Cumbre.

En los últimos días, varios vecinos de esta localidad dieron a conocer que también habían sido víctimas de delincuentes. A estos les entraron cuando los damnificados disfrutaban de la Fiesta de la Semilla y de la Manzana.