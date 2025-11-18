martes 18 de noviembre 2025

Rivadavia

Nueva amenaza de bomba en San Juan: esta vez, en la Universidad Católica

El incidente fue registrado durante el mediodía de este martes. Bomberos trabajó para evacuar los edificios de la casa de altos estudios, en la sede ubicada en Avenida Ignacio de la Roza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
universidad catolica de cuyo san juan licenciatura en criminalistica ucc educación.jpg

Una nueva amenaza de bomba en San Juan. Durante el mediodía de este martes, este incidente fue registrado en los edificios de la Universidad Católica de Cuyo (UCC). Por este motivo, evacuaron las unidades del predio ubicado en Rivadavia.

El llamado sucedió cerca de las 12 horas. Afectó a los colegios de nivel Primario y Secundario, como también a los diferentes institutos, indicaron fuentes de la casa de altos estudios a Tiempo de San Juan.

Personal de Bomberos y efectivos de la Policía de San Juan trabajan en la zona. Todavía no se conocen detalles sobre el presunto autor de la amenaza.

El último antecedente a una institución escolar

Ocurrió el pasado lunes 3 de noviembre en Chimbas. Un llamado por teléfono a la escuela Manuel Alvar López desató una investigación policial que terminó en una vivienda de la Villa Centenario, en Chimbas. Finalmente, se descubrió que un adolescente de 14 años realizó la amenaza.

