"Nos han robado tres veces en este mes": marcharon por los detenidos que golpearon a un presunto ladrón en Chimbas

“Nos han robado tres veces en este mes. Más de $1.500.000 en herramientas de trabajo que mi hijo necesita para ganarse la vida. (…) Hoy día el chorro roba, el otro día lo tengo en la esquina haciéndole burla a mi hijo o comprándole a mi yerno en el negocio”, dijo la madre del comerciante Víctor Firmapaz, quien terminó detenido por la golpiza a Carbajal. “No es justo. Mi hijo no tiene que estar preso. Creo que no se merecía pegarle, creo que se merecía mucho más matarlo”, continuó con su relato a Diario Popular.

La mujer manifestó que los delincuentes no dejan vivir en paz a los comerciantes y habitantes de la zona. Por este motivo, pidieron justicia y solicitaron mayor seguridad en el lugar.

