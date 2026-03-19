Murió un bebé tras un parto en una zona aislada en Valle Fértil: solicitaron un helicóptero para llegar al lugar

Un operativo sanitario de urgencia en una zona aislada de Valle Fértil terminó con un desenlace trágico este jueves. Lamentablemente, un bebé falleció tras un parto que se produjo sin asistencia médica inmediata.

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El hecho se originó en Sierras de Chávez, donde una mujer inició trabajo de parto y acudió al puesto sanitario en busca de ayuda. Debido a las dificultades para acceder al lugar, un enfermero debió caminar cerca de una hora hasta arribar a la vivienda, situada en el denominado puesto Belén.

Ante la imposibilidad de ingresar por tierra -ya que las condiciones del terreno impedían el paso de ambulancias y móviles de emergencia- se activó un operativo aéreo con un helicóptero provincial para realizar la evacuación.

No obstante, la intervención se vio condicionada por factores climáticos. La presencia de una densa neblina redujo la visibilidad y dificultó tanto el aterrizaje en la zona serrana como el posterior traslado hacia un centro de mayor complejidad.

Finalmente, y pese al despliegue de recursos, el bebé no sobrevivió. Una vez que las condiciones lo permitieron, el helicóptero concretó el traslado de la madre al Hospital Rawson, donde permanece internada.