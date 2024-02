Murió al chocar contra un camión mal estacionado en Capital: el dueño, investigado

WhatsApp Image 2024-02-21 at 10.44.56 (1).jpeg

La moto también será peritada para determinar la velocidad en la que iba.

A lo largo de la investigación, la fiscalía tomó conocimiento que el camión está roto. Según expresó el abogado defensor del acusado, Leonardo Villalba, el camión se usó hasta el viernes por la noche. Al otro día no arrancó, se buscó el repuesto pero no lo encontraron. Martín explicó en su declaración que se trataba de un repuesto importado que no se consigue fácilmente. El vehículo quedó ahí todo el sábado y el domingo, a primera hora, ocurrió la tragedia.

Finalmente, el juez de Garantías Sergio López Marti imputó provisoriamente a este sujeto por el delito de homicidio culposo por inobservancia de la Ley de Tránsito. El magistrado también dejó en libertad al imputado, pero deberá presentarse periódicamente en comisaría 28va y someterse al proceso.

"Salí como a las 7:30 y estaban todos. Yo no sentí nada, ningún golpe. Mi hijo me avisó", dijo Marti en su declaración.

En la motocicleta Maverick 150cc iban dos personas. La conducía Fabricio Castro (22) y lo acompañaba Sofía Malena González. La última nombrada todavía se encuentra internada con lesiones leves. El siniestro fue el domingo a las 7:15 horas por Lateral de Avenida Circunvalación Oeste entre calles Franklin Rawson y 9 de Julio.