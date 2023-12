Muerte en Los Berros: un hombre quedó en la mira de la Justicia

El pasado 3 de mayo por Ruta Nacional 153 camino a la localidad de Los Berros en Sarmiento, dos motociclistas sufrieron un accidente de tránsito. La moto era conducida por Michel Elizondo y lo acompañaba su vecino Alberto Días. La investigación confirmó que ambos iban sin casco y que el conductor perdió el control del rodado provocando la caída de ambos.

Días fue internado de urgencia en el hospital y estuvo hasta el 19 de septiembre, día que ocurrió su deceso. Tras conocerse este resultado, el caso pasó por una etapa de investigación y este 19 de diciembre se realizó la audiencia de formalización contra el conductor de la motocicleta, es decir, Michel Elizondo.

Francisco Pizarro y Mariano Carrera, representantes del Ministerio Público Fiscal de la UFi N°5 de Delitos Especiales, dieron a conocer el hecho al juez de Garantías Matías Parrón y solicitaron que este sujeto sea imputado. El magistrado dio a lugar e imputó a Elizondo por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo con motor, se dio un plazo de investigación penal preparatoria y quedó en libertad con medidas coercitivas.

Dato: el conductor de la moto no tenía carnet, no tenía tarjeta verde y la moto no estaba en óptimas condiciones.