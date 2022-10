Muere una nena de 6 años en el Médano: investigan las causas

La primera información dada por altas fuentes dice que la nena, a prima facie, no tenía signos de violencia en su cuerpo. Estiman que falleció de muerte natural, dato que todavía no se ha podido confirmar porque todavía no estaban los resultados de la autopsia.

Tras el deceso el caso fue judicializado, desde un primer momento el caso empezó a ser investigado por la UFI Delitos Especiales N°3 a cargo del fiscal Adrián Riveros. Con los testimonios recaudados a la familia minutos después al deceso, se supo que la nena el día sábado (29 de octubre) estaba con signos de resfriado, con fiebre y vómito, aparentemente el domingo empeoró. A eso de las 21 horas la trasladaron al Hospital Rawson y perdió la vida.

El cuerpo de la nena fue enviado a la Morgue Judicial en Rivadavia para realizarle la autopsia correspondiente y confirmar cuál fue la causa de su muerte.

La pequeña vive con su familia en la localidad de Médano de Oro, en inmediaciones de calles Alfonso XIII y Calle 6. Tras su deceso, personal de la justicia y policías hicieron la inspección ocular en este domicilio.