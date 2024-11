Los tres rumbos que puede tomar la denuncia de Graffigna contra un miembro de la Corte

image.png Guillermo de Sanctis,

Pero, ahora qué pasará con esta presentación. Desde la Justicia explicaron que esta denuncia puede tomar tres rumbos, desestimación, archivarse o formalizarse.

De igual manera ahora esta presentación entró en la etapa de “valoración inicial”. En este caso, la fiscalía tendrá un plazo de 15 días hábiles para estudiarla y ahí se decidirá qué camino tomar.

image.png La UFI Delitos Especiales será la encargada de estudiar la denuncia.

Cabe destacar que la fiscalía puede solicitar la “investigación previa a la formalización” que se da por 90 días y se puede extender por otros noventa más. Este es un plazo donde la fiscalía solicita ciertas medidas para el esclarecimiento de la denuncia que se formula y ahí se toma la decisión si seguir adelante o no.

Hay dos grandes diferencias entre desestimar y archivar. Una denuncia se desestima cuando el fiscal, en este caso, no encuentra el delito. La gran diferencia que tiene con archivarse, es que la parte confirmó que el delito existió, pero se archiva porque no podés proceder hasta que no tengas otros elementos para ir contra alguien.

Y por último está la formalización, que es cuando el MPF entiende que existe el delito y con uno o más autores señalados.

image.png Al fondo de la imagen Santiago Graffigna mirando los alegatos de uno de los denunciados, Rubén Pontoriero.

Ahora la causa está en la etapa de valoración inicial y será el fiscal Nicolás Schiattino de la Unidad Fiscal de Investigaciones N°3 el que se encargará de la misma.

Según la denuncia presentada por Santiago Graffigna en UFI Delitos Especiales, señala que De Sanctis presentó un documento con información falsa en el Juzgado Contencioso Administrativo en el 2016 con el fin de perjudicarlo y hundirlo cada vez más en esta causa que afronta.

Esta denuncia presentada en UFI Delitos Especiales también salpica al abogado querellante, Rubén Pontoriero, que lo señala de falsear un fallo. Y a otros componentes como Jorge Diego Maurín, Raúl Gustavo Sillero, Edgardo Luis Navarro, Gustavo Adolfo Sambrizzi y Ariel Paredes Collado.

Esta denuncia se presentó un día antes del comienzo de los alegatos por parte del abogado defensor Santiago Graffigna en la mega causa expropiaciones. La presentación se realizó el martes 19 de noviembre y los alegatos un día después. El letrado que defiende los intereses de Graffigna tendré entre 3 y 4 audiencias para dar su descargo. La fiscalía y la querella (fiscalía de estado) solicitaron cárcel para Santiago Graffigna, pidieron 15 y 25 años de pena, exactamente.