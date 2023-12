Lo acusaron del robo de $60 millones, se fugó, lo capturaron y ahora lo liberaron

Con esto, no hay detenidos en relación al caso del robo de la caja fuerte y el millonario botín en dólares y pesos ocurrido el 17 de octubre pasado en la propiedad de la firma Perforaciones Vaquer en la calle 13, cerca de Vidart.

Es que en la mañana de este miércoles la jueza Mabel Moya notificó a las partes sobre la resolución en la que dictó la falta de méritos para Cristian Rodrigo Escalante, Darío Rubén Escalante, Alexander Maximiliano Olivera Escalante, Carlos Javier Caliva y Héctor Hugo Anes. Todos ellos, más la mujer de Cristian Escalante -que fue excarcelada anteriormente-, estaban detenidos de hace semanas por su supuesta participación en la causa de los 60 millones.

Caja fuerte.jpg La prueba. Esta es la puerta de la caja fuerte robado y que apareció en la casa de la pareja de Cristian Escalante, en Santa Lucía.

Les atribuyeron y los indagaron por el presunto delito de robo agravado por cometerse en un lugar despoblado y banda. Al momento de las indagatorias, todos se abstuvieron de declarar. Anes, quien supuestamente en un principio delató a Cristian Escalante y a los otros, guardó silencio ante la jueza y entonces ahí empezó a caerse la causa.

Si bien encontraron la puerta de la caja fuerte en la casa de Belén Rodríguez, la pareja de Cristian Escalante, no encontraron huellas ni secuestraron otras pruebas para achacarles la autoría del robo, explicó el abogado Fernando Bonomo, uno de los defensores junto al letrado César Jofré. Tampoco existen testigos directos del hecho ni reconocimientos, sólo rumores y sospechas de los investigadores policiales, explicó. Todo eso fue favoreciendo a los detenidos.

La jueza no posee hasta el momento elementos firmes para sostener la acusación, fue por esa razón que se vio obligada a dictar la falta de mérito en favor de los detenidos y dispuso su inmediata libertad este miércoles. Eso no quiere decir que están desvinculados totalmente de la causa. La sospecha todavía se mantiene, pero no hay pruebas suficientes para procesarlos y ordenar la prisión preventiva, indicó un funcionario.

Prófugos.jpg Los prófugos. Pedro Montiveros, Juan José Sánchez y Roberto Orrego aún sigue prófugos. A partir del fallo de este miércoles, es posible que se presenten ante la Justicia.

Con respecto a Cristian Escalante, el preso que protagonizó la insólita fuga del sábado último en la Comisaría 5ta de Santa Lucía, recuperó la libertad en relación al caso del robo de los 60 millones de pesos. Sin embargo, continuará detenido por otra causa por delito contra la propiedad que tiene pendiente en el Tercer Juzgado de Instrucción. Además se lo investiga en un juzgado correccional por la evasión del fin de semana pasado.

A partir del dictamen de falta de mérito en favor de cinco últimos detenidos por el caso de los 60 millones pesos, no descartan que ahora aparezcan los tres prófugos vinculados a la causa. Y es que todavía siguen vigentes los pedidos de capturas contra Roberto Maximiliano Orrego Pérez, Pedro Matías Montiveros Cabanay y Juan José Sánchez. Estos dos últimos también están acusados de robar 10 millones de pesos del Taller Julio Montaño en 2019 y aguardan el juicio oral y público por ese hecho.