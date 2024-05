"Le sugirieron que quizás no era la mejor idea", el relato del coordinador de la ONG de Julia Horn

Este sábado, uno de los coordinadores de Youth For Understanding, Diego Ardouin, habló con el equipo de Tiempo sobre la desaparición de Julia Horn en San Juan. La joven alemana está en la provincia como parte de un programa de intercambio estudiantil intercultural. El hombre de la ONG relató cómo vive el minuto a minuto del operativo de búsqueda desplegado en el cerro Tres Marías, el dique y sus alrededores. "Le sugirieron de que de que quizás no era la mejor idea más que el día no estaba lindo" para ir a la montaña, dijo.