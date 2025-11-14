Le siguen apareciendo hechos a los "Bonnie y Clyde" de Caucete

Los detenidos conocidos como los “Bonnie y Clyde” de Caucete , Julio César Talquenca (37) y María Natalia Castro (35) , quedaron nuevamente en la mira de la justicia tras el hallazgo de nuevos efectos ligados a múltiples denuncias de robo. Previos arrestos y procesamientos ya los señalaban como responsables de varios hechos delictivos en la zona.

Según fuentes policiales, la Brigada Este secuestró entre otros bienes una motosierra marca NIWA , además de utensilios de cocina -cubiertos, tenedores, espátulas y espumador- que habían sido denunciados como sustraídos por las víctimas. Los secuestros se vinculan a tres legajos de investigación de robo que datan del 16/10/2025; el 30/10/2025; y del 07/11/2025.

Los objetos en poder de los imputados están ahora a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo de la fiscal Paula Arredondo, que continuará con la investigación. En su poder permanece la pareja que ya estaba imputada por distintos robos, y se están realizando gestiones para determinar la procedencia exacta de los bienes secuestrados y si existieron otros involucrados en los hechos.

Talquenca y Castro, hace apenas días habían fueron acusados de encubrimiento en un robo ocurrido en el hogar de un policía, lo que motivó su arresto con prisión preventiva por cinco meses. Ella fue beneficiada con la prisión domiciliaria.

Hasta el momento, el juez interviniente ha dado seis meses de plazo para profundizar el análisis de las pruebas. Los investigadores no descartan que los procedimientos recién descubiertos sumen más imputaciones en contra de la pareja, que ya era considerada como “el terror” del departamento de Caucete por su reiterada participación en ilícitos.