viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Más complicados

Le siguen apareciendo hechos a los "Bonnie y Clyde" de Caucete

Los miembros de la Brigada Este secuestraron diferentes objetos que habían sido denunciados como robados por tres víctimas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los detenidos conocidos como los “Bonnie y Clyde” de Caucete, Julio César Talquenca (37) y María Natalia Castro (35), quedaron nuevamente en la mira de la justicia tras el hallazgo de nuevos efectos ligados a múltiples denuncias de robo. Previos arrestos y procesamientos ya los señalaban como responsables de varios hechos delictivos en la zona.

Lee además
se entero de que su pareja lo enganaba con su tio y lo agarro a palazos: le fracturo la mandibula y esta grave
En Cochagual

Se enteró de que su pareja lo engañaba con su tío y lo agarró a palazos: le fracturó la mandíbula y está grave
El peligroso sujeto que fue detenido durante la jornada de este jueves, en Rivadavia.
La segunda es la vencida

Capturaron a un peligroso sujeto que estaba prófugo en Rivadavia tras huir corriendo por los techos

Según fuentes policiales, la Brigada Este secuestró entre otros bienes una motosierra marca NIWA , además de utensilios de cocina -cubiertos, tenedores, espátulas y espumador- que habían sido denunciados como sustraídos por las víctimas. Los secuestros se vinculan a tres legajos de investigación de robo que datan del 16/10/2025; el 30/10/2025; y del 07/11/2025.

WhatsApp Image 2025-11-14 at 11.23.36

Los objetos en poder de los imputados están ahora a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo de la fiscal Paula Arredondo, que continuará con la investigación. En su poder permanece la pareja que ya estaba imputada por distintos robos, y se están realizando gestiones para determinar la procedencia exacta de los bienes secuestrados y si existieron otros involucrados en los hechos.

Talquenca y Castro, hace apenas días habían fueron acusados de encubrimiento en un robo ocurrido en el hogar de un policía, lo que motivó su arresto con prisión preventiva por cinco meses. Ella fue beneficiada con la prisión domiciliaria.

Hasta el momento, el juez interviniente ha dado seis meses de plazo para profundizar el análisis de las pruebas. Los investigadores no descartan que los procedimientos recién descubiertos sumen más imputaciones en contra de la pareja, que ya era considerada como “el terror” del departamento de Caucete por su reiterada participación en ilícitos.

Temas
Seguí leyendo

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

Allanamiento en Capital: secuestran una escopeta doble caño y detuvieron a su dueño

Noche de furia en Rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una niña de 13 años y le incendiaron el auto

Tres detenidos por el robo de una bici: la víctima los descubrió porque la pusieron en venta en Facebook

De Mendoza a San Juan: atraparon al sospechoso de violentos arrebatos en ambas provincias

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Robó una bicicleta valuada en $800.000 en Santa Lucía y, por las cámaras, cayó detenido

El jachallero que golpeó y amenazó a su mujer tras serle infiel fue condenado, pero no irá preso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mandan a la cárcel a los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo, acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava
Tribunales

Mandan a la cárcel a los cabecillas de "La Banda del Pueblo Viejo", acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Dios nos ayude: los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan
Caso resonante

"Dios nos ayude": los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

Te Puede Interesar

El chalet sanjuanino conocido como la casita de chocolate, ya fue puesto a la venta.
Con el cartel

La "casita de chocolate" sanjuanina ya está a la venta: cuánto vale y las hermosas fotos de su interior

Por Redacción Tiempo de San Juan
Poder Judicial de San Juan.
Vacante

Baigorrí, fiscal General: tras la asunción, se abre la carrera por otro sillón clave en la Justicia sanjuanina

Carlos Munisaga junto a su secretaria de Hacienda y Finanzas municipal, Evelyn Madueño, en un acto de Rawson.
Gabinete

Revuelo en Rawson: el detrás de escena de la renuncia de la funcionaria clave de Munisaga

La endocrinóloga Silvana Quiroga dijo que se ha extendido en San Juan el uso de la droga semaglutida para la diabetes y la obesidad. video
Día Mundial de la Diabetes

"No es mágica": una especialista sanjuanina explica el verdadero uso de la famosa droga para diabetes y obesidad

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"