Le sacó $6 millones a otra mujer, la atraparon, quedó con detención domiciliaria en Rawson y se fugó

El fiscal Pablo Martín pidió que la jueza declarara en rebeldía a la sospechosa. Al lado, la defensora oficial María Emilia Nielson solicitó que fueran verificar si la joven estaba o no en el hospital por los problemas de salud de su hijo.

En esos momentos apareció la sospechosa, quien se ofreció ayudarla y le fue pidiendo los datos de su cuenta para ingresarlos al cajero. Supuestamente solucionó el problema, pero, sin que la damnificada se percatara, la muchacha también se quedó con las claves bancarias y más tarde le sacó todo el dinero. Fuentes judiciales aseguraron que se apoderó de 6 millones de pesos, que fueron transferidos a otra cuenta.

La denuncia fue radicada en la UFI Delitos Informáticos y Estafas y el fiscal Pablo Martín junto a su equipo empezaron a rastrear a la estafadora. Buscaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y también los registros de los movimientos bancarios, fue así que identificaron a la sospechosa, de nombre Yamila Olivera Narváez.

El miércoles último, con orden de la jueza de garantías Gloria Chicón, allanaron la casa de la muchacha en Pocito. Los policías la detuvieron y secuestraron el celular que habría empleado para cometer el fraude informático.

Durante el procedimiento constataron que Olivera Narváez es mamá de un nene pequeño, de modo que, contemplando esa situación, la jueza resolvió concederle la detención domiciliaria hasta la audiencia de formalización. Para ello dispusieron que se alojara en el domicilio de un familiar en el barrio Valle Grande, Rawson.

Hasta ahí todo estaba bien y se tomaron los recaudos. Sin embargo, el jueves en la mañana una patrulla policía se acercó hasta esa vivienda para verificar que Olivera Narváez estuviese cumpliendo la detención y se dieron con la sorpresa que ya no estaba.

En la tarde regresaron y tampoco la encontraron. Hasta tanto la Policía ya le había dejado la notificación judicial para que se presentara este viernes en la mañana a la audiencia de formalización ante la juez Chicón, en Tribunales.

La joven no dio señales y no se presentó a la audiencia. El fiscal Martín expuso la situación e informó sobre las reiteradas visitas que realizaron a la vivienda del barrio Valle Grande con el fin de localizarla, pero no hubo caso. La jueza finalmente resolvió declarar en rebeldía a Yamila Agustina Olivera Narváez y ordenó su pedido de captura, como a otro prófugo más.