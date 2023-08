Le harán Cámara Gesell al hermano mellizo de un chico que murió atropellado en Santa Lucía

Esa causa la empezó a investigar el Juzgado Correccional, ya que la víctima no había fallecido. En ese momento las pericias no fueron realizadas de la mejor forma y esos problemas ahora los está padeciendo la UFI Delitos Especiales N°5 a cargo de Francisco Pizarro. Tras el choque no se hizo una inspección ocular, Criminalística no llegó a tiempo, el vehículo fue levantado y hasta hubo mala suerte con las inclemencias climáticas, porque llovió en esos días.