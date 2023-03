"Él chocó contra mí", dijo el conductor que atropelló al chico que perdió la vida en Santa Lucía

“Él chocó contra mí. Fue como a veinticinco metros antes de llegar a la esquina. No sé qué chocó contra mí. No sé si fue una mujer o un hombre. Y no he hecho abandono de persona. Di la vuelta y me fui a la Policía”. Esto fue parte de lo que declaró Wilson Walrond, el conductor que atropelló con su auto al adolescente en Santa Lucía que luego murió en el hospital Rawson. Y lo hizo este martes durante la audiencia en la que quedó imputado del delito de homicidio culposo.