Le atropellaron al hijo hace unos 20 días en Capital y todavía no encuentran al responsable

Después de 21 días, la madre Yanina Milla se comunicó con Tiempo de San Juan y explicó que el responsable de este hecho todavía no ha sido encontrado. Yanina dijo que tiene mucho material del choque, porque su hijo más grande fue el que se encargó de hablar con los vecinos para que pudieran ayudarlo y encontraron algunos testigos. También busca saber qué pasó con los videos de las cámaras de seguridad. Dicen que esa información la brindaron a la Policía, pero hasta ahora no los convocaron.

La misma situación la viven en el hospital. La madre explicó que el joven fue revisado y dado de alta a los días, después de haber estado en terapia intensiva. Pero todo empeoró este domingo porque la pierna del joven empezó a largar mal olor. La madre aseguró que tuvo que enviarlo al hospital. Ahí lo curaron y le dieron de nuevo el alta.

La madre está desesperada porque no sabe qué hacer y pide por favor que la ayuden porque no tiene para poder vivir día a día. Finalmente, Yanina comentó: “Lo que más me preocupa es que con semejante herida no siente dolor, me dice que no siente nada”.