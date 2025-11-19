Las Chacritas: condenan al sujeto que puso un arma a la venta por un grupo de WhatsApp

A un sujeto que intentó vender un arma por un grupo de WhatsApp le terminó saliendo el tiro por la culata. Tenía todo arreglado con un comprador y pactaron hacer la transacción en Las Chacritas. Todo iba bien, pero no pudo creer lo que ocurrió en el encuentro, el “comprador” era la Policía.

Miembros de la Brigada Este se enteraron que en el grupo “Compra Venta Caballos” se estaba vendiendo un revólver calibre .22 con las 6 balas en el cargador. El pasado viernes, los efectivos haciéndose pasar por otras personas, se contactaron con el vendedor identificado como Braian Gabriel Vega y pactaron que la transacción.

La misma se llevó a cabo el sábado en Las Chacritas. Cuando Vega llegó al lugar con un Uber, la policía lo abordó y le mostró la orden de allanamiento, secuestro y detención contra él.

En aquella ocasión, se le secuestró el arma y quedaron detenidos Vega y el Uber -de apellido Valenzuela-. Este último recuperó la libertad y fue desvinculado, ya que no tenía nada que ver en el hecho.

image

Suerte diferente a la de Vega que este martes se sentó en el banquillo de acusados frente al juez Mariano Carrera. El fiscal Francisco Pizarro de UFI Genérica le dio a conocer los hechos y posteriormente le dijo que se había llegado a un acuerdo de juicio abreviado.

Finalmente, Braian Gabriel Vega fue condenado a 6 meses de prisión condicional por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.