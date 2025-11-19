Las Chacritas: condenan al sujeto que puso un arma a la venta por un grupo de WhatsApp

Miembros de la Brigada Este se enteraron que en el grupo “Compra Venta Caballos” se estaba vendiendo un revólver calibre .22 con las 6 balas en el cargador. El pasado viernes, los efectivos haciéndose pasar por otras personas, se contactaron con el vendedor identificado como Braian Gabriel Vega y pactaron que la transacción.
La misma se llevó a cabo el sábado en Las Chacritas. Cuando Vega llegó al lugar con un Uber, la policía lo abordó y le mostró la orden de allanamiento, secuestro y detención contra él.
En aquella ocasión, se le secuestró el arma y quedaron detenidos Vega y el Uber -de apellido Valenzuela-. Este último recuperó la libertad y fue desvinculado, ya que no tenía nada que ver en el hecho.
Suerte diferente a la de Vega que este martes se sentó en el banquillo de acusados frente al juez Mariano Carrera. El fiscal Francisco Pizarro de UFI Genérica le dio a conocer los hechos y posteriormente le dijo que se había llegado a un acuerdo de juicio abreviado.
Finalmente, Braian Gabriel Vega fue condenado a 6 meses de prisión condicional por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.