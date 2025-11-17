En Las Chacritas: intentaron vender un arma y la policía los atrapó infraganti

Un operativo de la Brigada de Investigaciones Este terminó con la detención de dos hombres que intentaban vender un arma de fuego de manera ilegal en la localidad de Las Chacritas, en 9 de Julio. Los sospechosos, identificados como Vega y Valenzuela, ambos mayores de edad y oriundos de Chimbas, fueron sorprendidos infraganti mientras ofrecían un revólver calibre 22 sin ningún tipo de documentación.

WhatsApp Image 2025-11-17 at 12.12.25 La maniobra fue advertida por los investigadores, quienes rápidamente intervinieron para evitar que el arma pasara a manos de terceros. En el lugar, además del revólver, los efectivos secuestraron un automóvil y los teléfonos celulares de los detenidos, elementos que ahora serán peritados para avanzar en la causa.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia, imputados por tenencia ilegal de arma de fuego, mientras la investigación continúa para determinar si están vinculados a otros hechos delictivos o intentos de venta similares en la zona.

