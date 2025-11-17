lunes 17 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de Julio

En Las Chacritas: intentaron vender un arma y la policía los atrapó infraganti

Hay dos detenidos por este hecho. El procedimiento lo hizo la Brigada Este.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-17 at 12.27.10 (1)

Un operativo de la Brigada de Investigaciones Este terminó con la detención de dos hombres que intentaban vender un arma de fuego de manera ilegal en la localidad de Las Chacritas, en 9 de Julio. Los sospechosos, identificados como Vega y Valenzuela, ambos mayores de edad y oriundos de Chimbas, fueron sorprendidos infraganti mientras ofrecían un revólver calibre 22 sin ningún tipo de documentación.

Lee además
videos: entro a una casa, robo una cortadora de pasto y fue atrapado por vecinos de albardon
Villa Alcira

Videos: entró a una casa, robó una cortadora de pasto y fue atrapado por vecinos de Albardón
prorrogaron la prision preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de futbol de rivadavia
Caso Diego Andreoni

Prorrogaron la prisión preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de fútbol de Rivadavia
WhatsApp Image 2025-11-17 at 12.12.25

La maniobra fue advertida por los investigadores, quienes rápidamente intervinieron para evitar que el arma pasara a manos de terceros. En el lugar, además del revólver, los efectivos secuestraron un automóvil y los teléfonos celulares de los detenidos, elementos que ahora serán peritados para avanzar en la causa.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia, imputados por tenencia ilegal de arma de fuego, mientras la investigación continúa para determinar si están vinculados a otros hechos delictivos o intentos de venta similares en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Por una imprudencia mató a un motociclista en Chimbas: condenado, pero no irá preso

Murió una mujer que dio a luz en el Hospital Rawson y ahora investigan el caso

Rawson: se hizo pasar por cliente y en realidad era la cómplice de un ladrón, condenada

Enfrentamientos en la barra de San Martín: probation para otro acusado, le pagará $150.000 a cada víctima

Intentó sustraerle el celular a un repartidor de pan en pleno centro y terminó detenido

Dan con siete bicicletas y bolsones de medias robados tras múltiples allanamientos en Caucete

Terrible ataque a traición en Rawson: le dio varios puntazos por la espalda a una mujer

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desaparecio en pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio
Dónde lo encontraron

El terrible trasfondo familiar que hay entorno al menor que desapareció en Pocito: hay una causa de abuso en el medio

Los cinco acusados, de izquierda a derecha. Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Atraco a Emanuel Rodríguez

La fiscalía pide el juicio contra los 5 acusados del asalto que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Una sanjuanina inimputable, se la juzgó y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares. Imagen archivo del primer hecho
Investigación

Una sanjuanina inimputable fue juzgada y quedó internada: ahora recibió el alta y volvió a recaer amenazando a sus familiares

Juan Marcelo Verón, autor de una brutal paliza contra su tío, durante la audiencia que se celebró en la mañana de este lunes.
Lo dejaron preso

Le dio una brutal paliza con una llave de tubos a su tío por salir con su pareja: quedó imputado por tentativa de homicidio

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros
Tremendo

Así quedaron los jugadores de Villa Hipódromo tras las agresiones de los hinchas bodegueros

Te Puede Interesar

Aseguran que, por la Fiesta del Sol, la reserva hotelera en Capital y alrededores durante el fin de semana alcanza el 70%. (Imagen de archivo)
Turismo

Capital, con 70% de reserva por la Fiesta del Sol: los imanes que se usaron para atraer turistas y cuál es su noche favorita

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jara y Kast se medirán en el balotaje por la presidencia de Chile.
La integración en el tapete

¿Kast o Jara?: las elecciones chilenas y su impacto en San Juan

Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo: el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo
Violencia extrema en Del Bono

"Podría haber sido una tragedia; una mujer le fracturó la nariz a un jugador de un ladrillazo": el crudo relato del presidente de Villa Hipódromo

Prorrogaron la prisión preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de fútbol de Rivadavia
Caso Diego Andreoni

Prorrogaron la prisión preventiva para dos acusados del asesinato en una cancha de fútbol de Rivadavia

La licitación para vender 6,5 millones de litros de mosto quedó desierta y ahora el Gobierno analiza nuevos mecanismos para colocar el producto.
Vivitinicultura

La venta del mosto estatal en San Juan quedó desierta, ¿qué pasó y cómo sigue?