Reincidente

La "Super Gridito" pasará 12 años presa por vender droga en su casa de La Bebida

La mujer estaba con arresto domiciliario por narcotráfico cuando volvió a ser descubierta comercializando cocaína. Usaba a sus hijos para mover la droga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
la super gridito

La historia delictiva de una sanjuanina conocida como la “Super Gridito” sumó otro capítulo decisivo: fue enviada al Servicio Penitenciario Provincial y deberá cumplir una pena total de 12 años por dedicarse al narcomenudeo desde su propia casa.

Se trata de Rocío del Valle Reyes Mercado, quien en agosto fue nuevamente capturada luego de que los investigadores federales confirmaran que continuaba vendiendo cocaína mientras cumplía detención domiciliaria por una causa anterior vinculada al mismo delito.

Durante el allanamiento, autorizado por el Juzgado Federal de Garantías y ejecutado por fuerzas policiales, se secuestraron unos 400 gramos de clorhidrato de cocaína de gran pureza, más de $400 mil en efectivo, celulares, una balanza electrónica y distintos materiales para el fraccionamiento.

La pesquisa reveló además un dato que agravó aún más su situación: Reyes Mercado habría involucrado a sus hijos menores en la manipulación y entrega de la droga. El contenido extraído de los teléfonos celulares fue clave para comprobarlo.

Con todo ese material probatorio, la Unidad Fiscal Federal logró una nueva condena de seis años. Esa pena fue acumulada a la sentencia que ya cumplía en su domicilio, lo que derivó en una unificación cercana a los 12 años de prisión efectiva.

Tras ello, el beneficio de la prisión domiciliaria fue revocado y la mujer quedó alojada en el Penal de Chimbas, donde deberá purgar la totalidad de su castigo.

