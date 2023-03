La mujer que se mató en el Cívico denunció que fue abusada: qué dice la justicia

Si bien este medio decidió no publicar el contenido de la carta, le consultó al representante de la UFI de Delitos Especiales si existía una denuncia previa por un presunto abuso sexual y la respuesta fue negativa. "No hay nada. Nosotros averiguamos siempre ese tipo de cosas, en todos los casos. Y en esta oportunidad, no hay nada en el sistema", aclaró.