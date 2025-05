La interminable lucha, en medio del dolor, de una madre que perdió a un hijo en un choque en Rawson

“Quiero hacer valer sus derechos, a pesar de que esté muerto”. Con esa dura e impactante frase, Alejandra Malla demuestra lo que está luchando para que el caso de su hijo, que perdió la vida en un siniestro vial, tenga Justicia y no quede en la nada. El choque fatal ocurrió el pasado 2024 en Rawson y ahora la acusada, Vanesa Carrascosa Font, podría ser condenada en un juicio abreviado. Medida alternativa a la que está totalmente en contra la familia de Jairo. “No nos sirve esa condena, ni a la par social”, expresó Alejandra.

Alejandra está en contra de este arreglo que ha llegado el Ministerio Público Fiscal y la defensa. Por tal razón, buscarán que el juez no de a lugar a esta solución alternativa. “El acuerdo es por 3 años en suspenso y 6 años de inhabilitación para conducir. No queremos eso, sino una pena efectiva”., expresó Alejandra.

Además explicó que su hijo fue atropellado de manera brutal. “Iba en exceso de velocidad, pero con la alevosía que mató a Jairo no hay palabras. Iba muy fuerte, lo atropelló y arrastró por varios metros. Le molió los huesos”, dijo apenada.

Ellos quieren que el caso se siga investigando y que vaya a juicio o en consecuencia que la responsable, Carrascosa Font, vaya presa. “No sirve esa condena (condicional), ni a la paz social. Es el crimen perfecto, no tenés antecedentes, atropellas, matas y no vas preso. Te perdonan la vida, pero ella no perdonó a Jairo”.

El juicio abreviado iba a ser este miércoles a las 13:00 horas, pero pasó para el próximo 30 de mayo a las 7:45, informó el abogado querellante Roly Olivera

A pesar de la lucha interminable con el caso de su hijo, Alejandra también estuvo presente en otros hechos pidiendo justicia como en el caso Rubiño o Márquez. “Hay casos que ni se saben. Gente que ha muerto y nunca más se supo de ellos. Todos tenemos el mismo derecho. Necesitamos leyes que nos den paz social, ahora la situación se está poniendo cada vez más fea y provoca enfrentamientos entre unos y otros”.

El choque en Rawson

Vanesa Carrascosa Font conductora de la camioneta VW Amarok V6, que impactó contra la moto de la víctima, quedó vinculada a la causa caratulada por homicidio culposo por la conducción imprudente y exceso de velocidad.

Las cámaras del CISEM ubicadas en las inmediaciones de donde ocurrió el incidente, en Doctor Ortega y España, captaron que la automovilista se dirigía a alta velocidad e, incluso, la exponen sobre la maniobra que realizó.

La plataforma fáctica del Ministerio Público sostiene que la conductora avanzó cuando no tenía el paso. No obstante, todo ello está bajo investigación. Malla circulaba en una Honda 125cc por España de Norte a Sur, mientras que Carrascosa se dirigía por Doctor Ortega de Este a Oeste. En efecto, en la intersección, quien tenía el paso (la derecha) era el motociclista.