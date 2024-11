La defensa de Echegaray caratuló como dudosa, direccionada y extraña la declaración del menor que atropelló y mató a Lucía Rubiño

Tras esta noticia, Joaquín Moine abogado defensor de Juan Pablo Echegaray (todavía imputado por homicidio culposo y picadas), habló con este medio y caratuló este testimonio como extraño, dudoso y claramente direccionado. Recalcando que N.M. nunca declaró en el proceso en su contra y ahora sí. “Su testimonio no coincide con ninguna de las pericias realizadas y fueron cuatro”.

joaquin moine.jpg Abogado defensor de Juan Pablo Echegaray, Joaquín Moine.

En un comunicado directo para este medio Moine expresó que: “La verdad es que a esta defensa le llama la atención que quien reconoce haber terminado con la vida de la menor, hoy se siente con la familia de su víctima para dar un testimonio con el solo objetivo de perjudicar a mi asistido Juan Pablo Echegaray”.

También confirma que esta declaración es direccionada y sospechosa porque N.M. nunca hizo un descargo en la causa de menores donde está procesado por homicidio simple con dolo eventual. “La declaración resulta totalmente direccionada y por lo menos sospechoso de que no haya dado su supuesta versión y ejercido su defensa en la causa que lo tiene como único responsable del homicidio”. Y fulminó con: “Pero, sin embargo, si declaró como testigo en contra de quien es investigado en un proceso diferente, entiendo que detrás de todo ello pueden existir intereses que van más allá del descubrimiento de la verdad”.

El letrado pone énfasis en que las cuatro pericias realizadas por las partes coinciden en que Juan Pablo Echegaray no fue el responsable de este siniestro, sino N.M. De igual manera Moine achacó: “Resulta llamativo que el vehículo con el cual terminó con la vida de la menor haya sido rápidamente entregado al seguro a los fines de su desguace. Entiendo que este testimonio está totalmente teñido de falacias que no se condicen con la prueba obrante en el legajo, principalmente las cuatro pericias accidentológicas realizadas por profesionales de San Juan, Salta y Mendoza y la reconstrucción física y virtual efectuada con las imágenes reales del día del siniestro. No puedo dejar de resaltar que una de las pericias (la del fuero de menores) fue realizada sin intervención de esta defensa”.

Finalmente, el letrado expresó a Tiempo de San Juan que este testimonio es dudoso. “No se está buscando la verdad sino más bien perjudicar a Juan Pablo Echegaray, sin medir daño y la afectación psicológica que se provoca tanto a él como a su familia y el rencor con que se están manejando alejados de todo sustento probatorio”.

Además, declaró que su defendido y la familia estuvo a disposición de la Justicia. “Han sido respetuosos del dolor de la familia sin salir a contestar en los medios o redes los agravios que se han vertido intentando instalar una versión que no se condice con la prueba existente”.

Las sorpresivas declaraciones de N.M.

En la nota que publicó este medio el miércoles 13 de noviembre, N.M dijo en su declaración grabada con audio y video que, el siniestro vial que se cobró la vida de la chica de 16 años sucedió por injerencia de Echegaray. Sostuvo que, si el joven acusado de homicidio culposo no lo hubiera sorprendido con su camioneta, habría continuado con su marcha sin problemas y no hubiera tenido que maniobrar como lo hizo, causando la tragedia.

“Yo participé en el accidente y quiero que se sepa la verdad de cómo sucedieron las cosas, porque lamentablemente falleció una persona", dijo N.M.

"Me encandila con sus luces en mi parabrisas, en ese momento lo único que atino es a frenar y esquivar para evitar el choque", aseguró al mismo tiempo que detalló: "Luego freno de vuelta en la banquina para tratar de no chocar, pero lamentablemente no fue suficiente".