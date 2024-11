Caso Lucía Rubiño: dictaminaron el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, el hijo del juez federal

Contundente Para la familia de Lucía Rubiño, la pericia que favoreció a Echegaray no tuvo rigor científico, no fue seria ni objetiva

image.png De izquierda a derecha, el primero de ellos es el abogado Joaquín Moine. Antes era codefensor de Sandra Leveque, pero ahora quedó el como su abogado.

Según aseguraron fuentes judiciales, el abogado querellante -que representa los intereses de la familia de Lucía Rubiño- está en contra y pidió su revisión. Esta inspección ahora recaerá en manos de un fiscal superior de UFI Delitos Especiales, precisamente el fiscal coordinador Francisco Micheltorena.

A futuro, si Micheltorena va del mismo lado que Grassi, este pedido de sobreseimiento pasará a una audiencia. Ahí el fiscal del caso dirá los porqués del pedido de sobreseimiento al juez de Garantías Javier Figuerola, y este último resolverá si da a lugar o no.

WhatsApp Image 2024-11-11 at 11.22.55.jpeg Abogado querellante, Marcelo Fernández.

Lo que ocurra a nivel judicial por la causa que lleva UFI Delitos Especiales dependerá de lo que resuelva el juez. La querella en su momento dijo que irá por todas las instancias, porque para esta parte está comprobado que Juan Pablo Echegaray fue parte de este siniestro vial que acabó con la vida de Lucía Rubiño. Para la familia no solo existió responsabilidad de Naír Manzur, sino también del hijo del juez federal.

Echegaray sigue haciendo su vida en Mendoza, ya que en su momento solicitó permiso para ir a estudiar. Este, la semana pasada tuvo una audiencia más, donde compareció ante el juez a través de Zoom. No podía estar presente en la provincia porque estaba con mesas de examen.

fiscal ivan grassi Fiscal de la Unidad Fiscal N°1 de Delitos Especiales, Iván Grassi.

En esta audiencia el fiscal Iván Grassi solicitó una prórroga de cuatro meses de la investigación penal preparatoria (IPP) y las partes no se opusieron. Al ser multipropósito, el abogado Joaquín Moine le solicitó al juez la morigeración de las medidas de coerción de Juan Pablo Echegaray, y solicitó que se le saque la del inciso 3 del Artículo 295. En palabras claras solicitó que su cliente ya no se presente una vez al mes ante la policía, argumentando que siempre estuvo a disposición de la Ley que respetó las órdenes dadas. El juez escuchó las razones del abogado y dio a lugar. Es decir que Juan Pablo Echegaray, a partir de ahora, solo se deberá someter al proceso y no entorpecer la investigación. Por su parte, la querella estuvo en contra de este pedido.