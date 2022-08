La atropellaron y dejaron abandonada: el desesperado pedido de la familia

“Solo pido que encuentren al que me atropello. Que dé la cara” . Así se expresó en redes Aylén Quilpatay, la joven de 18 años que atropellaron el domingo por la madrugada en Calle 5 y Alfonso XII, cuando salía de un boliche. Según precisaron quienes la acompañaban, fue embestida por detrás por un conductor que luego de chocarla, se dio a la fuga.

Desde el entorno familiar de la joven han dado inicio a una campaña para poder obtener información sobre el conductor. “Dos amigos de ella iban caminado al lado, pero solo la agarró a ella. Los amigos dicen que no alcanzaron a darse vuelta cuando la vieron en el aire y sintieron el impacto. Los amigos de mi hermana dicen que fue un Chevrolet Cruze blanco, pero no alcanzaron a ver la patente, porque iba muy rápido. Incluso iba una camioneta detrás del auto, pero no alcanzaron a ver la patente porque el auto circulaba muy rápido y levantaba tierra”, dijo Mariana Oyola, hermana de Aylén, en declaraciones radiales.