La angustia del dueño de la cabaña donde le robaron a un periodista de River: "Es el punto final de este emprendimiento"

Si bien el periodista y su equipo realizaron la denuncia correspondiente en la Comisaría 31, el dueño del complejo, identificado con el apellido Conti, manifestó públicamente su desconsuelo y frustración ante la situación. A través de sus redes sociales expresó: "Como todos o la gran mayoría deben saber, sufrí un robo en mi complejo de cabañas el sábado, entraron ladrones y robaron pertenencias de huéspedes y algunas de equipamiento de la cabaña. Lo que ha venido después es amargura y frustración puesto que he sufrido acusaciones y extorsiones por parte de los huéspedes damnificados".

El propietario del lugar expresó sentirse angustiado por lo ocurrido y expresó que a raíz de esta situación, "no sabe si será viable salir en cuanto al emprendimiento": "Por ahí es el punto final, puesto que no puedo pelear contra una persona que tiene todos los medios a su disposición, que es su día a día y a mí no me conoce nadie. Pero ahí es donde me equivoqué y vino el aprendizaje. Me considero muy afortunado porque la gente que realmente vale la pena en mi vida me habló o solo se sentó a mi lado en el café a aguantar los trapos. Los que me conocen saben que no voy para atrás ni para tomar carrera".

Mientras tanto, la investigación sigue en curso para esclarecer el hecho y determinar los responsables del robo.