Julián Gil denunciado por soborno: sospechan que el abogado le aconsejó cómo mentir a la denunciante

La mujer dijo en su declaración que ella no recuerda bien lo que decía ese papel, pero rememoró que fue a CAVIG a decir que denunció a su expareja por bronca y que había inventado los hechos.

Cronológicamente, esta mujer denunció a su expareja a mediados de 2021 y el acusado quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal y amenazas agravadas. En julio de ese año la mujer se presentó en CAVIG y quiso desistir de la denuncia porque había quedado con muchas deudas y no estaba su expareja para ayudarla. En agosto volvió a presentarse en el Centro Abordaje manifestando que no quería seguir con el proceso porque su ex no la había abusado y que lo denunció por bronca.

Días después, este hombre fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión condicional por lesiones leves agravadas por el vínculo en perjuicio de esta mujer y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en perjuicio de un hombre, es decir, que no fue preso.

Esta mujer manifestó que tuvo contacto con Julián Gil (abogado de su ex) mientras su expareja estaba presa por la denuncia que había en su contra. Dijo que el letrado le decía que debía cambiar su declaración para no perjudicar a su ex (ya que en ese momento podría haber tenido una pena efectiva) y que le iba a dar dinero a cambio. La mujer aceptó el trato y el letrado le dio $6.000. Prometiéndole que le iban a dar más cuando quedara libre, algo que no ocurrió.

El fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Francisco Nicolía formalizarán la causa con este hecho, por el delito de encubrimiento agravado previsto en el Artículo 277, inciso 1 e inciso 3 del Código Penal Argentino.

Julián Gil se encuentra preso en comisaría 31ra

Esta investigación comenzó por otro lado, precisamente con una denuncia hecha en UFI ANIVI, en 2023, por el presunto delito de abuso sexual. En marzo de 2024, la madre de la víctima fue a dar su testimonio y contó que su hija, junto a la pareja y madre del acusado por abuso, y el letrado Julián Gil se reunieron en el bufet de la Terminal.

Ahí la menor -presunta víctima- grabó todo lo que se habló. De esa grabación (que dura unos 33 minutos) se extrajo un segmento donde se escucha a Gil contar detalles por el caso de abuso (antes mencionado) y dijo que la mujer después de recibir plata fue a CAVIG y “se fue para atrás” con la denuncia, expresaron fuentes judiciales.

Desde la fiscalía manifestaron que a Julián Gil le achacarán por el hecho que sucedió en 2021 y no por el que pasó hace unos meses (denuncia en ANIVI).