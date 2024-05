Joven alemana desaparecida en Ullum: qué la trajo a San Juan

Con apenas 19 años, la chica que cumplía funciones como pasante para Youth For Understanding había arribado al país el 18 de abril y, previamente, había pasado por Santiago del Estero y Catamarca. Su tercer destino fue San Juan, donde aprovechó la oportunidad no sólo para cumplir con sus compromisos laborales, sino también para conocer personas y lugares característicos, donde realizó una actividad que disfrutaba, el trekking.

Fue así que visitó uno de los circuitos más concurridos y turísticos de Ullum, los días anteriores. Fue a la Loma de Las Tapias, donde incluso se fotografió con el cartel situado en el ingreso de la reserva natural. Más allá de la sorpresa que generó el hecho de que hubiera acudido en soledad al cerro localizado en la zona de 'El Castillito', no fue la primera vez que iba a la montaña y dicha fotografía es una prueba de ello.

En su paso por los medios, ofreció entrevistas en las que se mostró simpática y animada y hasta bromeó al afirmar que en tierra sanjuanina había sido donde mejor la habían tratado. También probó una semita en vivo y, en otra nota, admitió que una de las cuestiones que más le había llamado la atención fue el mate.

Tal como lo expresó en las charlas con los colegas, tenía intenciones de permanecer en la provincia hasta el 26 de mayo para, luego, continuar viajando hacia el país vecino, Chile. No obstante, su expedición a la montaña no resultó como esperaba, pues no regresó al domicilio donde se quedaba, y la familia que la hospedaba denunció su desaparición en la Policía.

A partir de ese momento inició la búsqueda de los rescatistas que hasta el momento no tuvo éxito, dado que no logran dar con su humanidad. A pesar del despliegue y los esfuerzos, no se sabe dónde está y qué fue lo que le sucedió. Se estima que pudo sufrir una caída que le impide moverse por sus propios medios. Pese al intenso frío y las conjeturas, las autoridades no pierden la esperanza de hallarla con vida.