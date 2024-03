Jachallera no sabía que estaba embarazada, fue al hospital por dolores y su bebé nació muerto: habrá causa contra el médico que la atendió

Un médico del Hospital San Roque de Jáchal está siendo investigado en la Justicia -ahora de manera formal- por la muerte del bebé de una mujer que no sabía que estaba embarazada y a la cual el profesional no le hizo ningún estudio para ver qué tenía. Sospechan que se trató de una negligencia y que, de haber realizado estudios, el bebé no hubiese muerto. El caso trascendió en febrero y ahora se supo quién es el profesional bajo la mira.