Investigan la muerte dudosa de un bebé en el Hospital de Jáchal

Quien está al frente de la investigación preliminar es el fiscal Sohar Aballay, quien ya secuestró la historia clínica de la mujer que estaba embarazada y perdió a su hijo, al igual que tomó testimonios del personal del hospital San Roque como así también a familiares de la presunta víctima. Consultado por este diario, el representante del Ministerio Público admitió: "Es apresurado de hablar de un encuadre jurídico".

El caso se conoció cuando la madre de la criatura que falleció en el nosocomio jachallero relató su traumática experiencia en diario El Zonda. Fátima Aballay contó que al hospital llegó con dolores abdominales y no sabía que estaba embarazada. A pesar de que dijo que le hicieron un test, el resultado habría sido negativo y por ello los médicos que la asistieron manifestaron que podía tener un tumor.

Su relato continuó con la descripción de un maltrato que recibió por parte de los profesionales médicos, los que incluso habrían obrado de manera polémica. Fue por eso que, con el triste desenlace, el revuelo se desató y la intervención judicial se hizo necesaria.

Es que las supuestas explicaciones que le dieron sobre las causas de muerte y las contradicciones que se habrían presentado entre los médicos encendió las alarmas para la mujer y su familia que exige justicia.

"No pude ver ni tocar a mi bebé, porque el doctor se lo entregó a una enfermera y ella se lo llevó rápido. Después, me dan la noticia de que falleció por un golpe en la cabeza. Luego el doctor Menéndez va a darles el informe médico a mis familiares y les dice que el falleció porque nació con el cordón umbilical envuelto en su cuellito. Y cuando me van trasladando a mi habitación en el pasillo me frena el doctor y me dice que mi bebé había nacido mal formado por eso falleció", sostuvo en sus declaraciones mediáticas.