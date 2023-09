Insólito capricho de cuatro presos sanjuaninos en una audiencia

Esa mañana ocurrió algo insólito en una audiencia de Tribunales. Cuatro reclusos, que en abril último fueron condenados por abusar de otro reo , se encapricharon en que la audiencia no se debía hacer porque la prensa estaba presente en la sala . A pesar de que la fiscalía, sus abogados defensores y la mismísima jueza dijeran que los medios podían estar presentes porque están trabajando y están en su derecho; los reos no querían saber nada.

“Yo me voy, me voy a ir si están los medios presentes. Porque dicen cosas que no son, porque yo no he hecho nada. Quiero que la prensa se vaya o me voy yo de la sala”, salió decir Ezequiel “El Chupetón” Gorosito (33) uno de los reos a través de ZOOM en el Servicio Penitenciario Provincial. A este pedido se le empezaron a unir los otros tres reclusos: Claudio Alejandro “El Colo” Jofré (46), Javier Antonio “Robel” Robles (43) y Nicolás José “Gallina” o “Pelado” Sarmiento (25).