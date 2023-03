Incendio en Rawson: la víctima dijo que los policías no recibieron su denuncia por una insólita razón

“Hoy 19/03/23 a las 09:30 de la mañana incendiaron el departamento donde vivo y me quedé absolutamente sin nada Roberto Yeyo Sosa Carlos Munisaga fui hasta la sexta y no me quisieron tomar la denuncia porque estaban "almorzado "no sé cómo se manejan en su trabajo, pero necesito una solución esto no puede quedar así me tuve que venir sin poder hacer la denuncia y sin ninguna respuesta” (sic).

Mirá la publicación:

Según el parte de la policía provincial, un hombre de apellido Díaz, que dice ser el propietario, explicó que los inquilinos no estaban en el departamento y que el inmueble sería de adobe y techo de caña.

Las pérdidas del departamento fueron totales: 1 cocina, 1 lavarropa, 1 centro musical, 1 juego de comedor completo, 2 camas de dos plazas, 3 placards con ropa varias y caída del techo.