Imagen inédita del mensaje que dejó el hombre que se quitó la vida en Tribunales

Fuentes judiciales dijeron que este hombre había sido condenado a 5 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual contra menores, pero el fallo no estaba firme por eso estaba en libertad. Pero en los últimos días había sido denunciado en UFI ANIVI nuevamente por un abuso contra un menor.

Los investigadores suponen que este hombre sabía que la Policía en algún momento iba a ir a buscarlo, él era policía retirado y sabía los movimientos. En la nota que le dejó a sus familiares decía: “Si me viene a buscar la Policía le dicen que ayer me fui a la casa de un conocido a Jáchal o Iglesia, para alguno de esos lugares me fui en colectivo. No saben cuándo regreso. Dejé el celular acá, se me quedó el celular”.

Mirá la nota:

WhatsApp Image 2023-10-18 at 20.07.14.jpg

Este miércoles, 24 horas después del hecho, desde la misma justicia dijeron que el hecho podría haber sido peor, porque no saben con qué intenciones fue este hombre a Tribunales. Algunos dijeron que podría haber sido una masacre. Se dijeron muchas hipótesis, pero los investigadores no confirman ninguna de ellas. De igual manera se dio a luz un dato espeluznante, fuentes judiciales dijeron que este hombre después de ser condenado frecuentaba el edificio de tribunales.

El caso está siendo investigado por la UFI Delitos Especiales N°5 a cargo de los fiscales Francisco Micheltorena, Adrián Elizondo y César Recio.