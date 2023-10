Entró armado a Tribunales, se mató y pudo ser peor: ¿se podría haber evitado?

Es que si bien las consignas policiales abundan en el interior del edificio 25 de Mayo, situado en calle Rivadavia entre Aberastain y Jujuy, asombró a más de uno la soltura con la que actuó el sujeto que finalmente se suicidó. Es por eso que más de uno se pregunta si tal situación podría haberse evitado, ya que hay dispositivos electrónicos para evitar este tipo de incidentes, pero que no se usan.

8aefbce9-216a-45fd-8b6b-fa29a88a2d98.jfif

En el subsuelo, a pocos metros de donde ocurrió la desgracia, desde el año pasado, aproximadamente, hay un arco detector de metales que no se encuentra en funcionamiento. Si bien el año pasado hubo curiosidad por el artefacto que no se utiliza, la respuesta informal desde la Justicia fue que en algún momento se comenzaría a usar. Sin embargo, un año después eso todavía no ocurrió.

En una publicación de noviembre del año pasado, del diario Huarpe, el ministro de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, explicaba que los detectores comenzarían a usarse a partir de este año. Indicaba también que, junto a los arcos sensores de metales, se usarían escáners con el objetivo de que la Policía pudiera inspeccionar de forma personal a quienes considerase necesario, sin tener que palparlas.

a85d841e-bbbe-4bb0-b901-82ba3b952e15.jfif

La idea de instalar los arcos, acorde detalló, surgió a partir de la recomendación de la unidad policial de asistencia al Poder Judicial, integrada por un equipo de agentes y oficiales a trabajar específicamente allí. Es que el tráfico de personas, que trabajan en la Justicia y que son ajenas al sistema, es constante y los casos que allí se dirimen son delicados.

Además, si hay un sitio en el que se suelen producir revuelos por familiares de víctimas o victimarios es en Tribunales; algunas veces ocurren en las escalinatas, durante alguna movilización o en algún entredicho de las familias con los abogados. En otras oportunidades, los sucesos se dieron en el interior del recinto aunque los momentos de tensión fueron de inmediato sofocados por el personal policial que abunda.

5f4b0ef6-bc1b-4a44-90ea-862d81ca0039.jfif

En la nota mencionada, Olivares Yapur sostuvo que los detectores de metales sólo se instalarían en el edificio donde se desarrollan todos los juicios y audiencias por causas penales.

El hombre que se quitó tenía un arma calibre 22 y la misma contenía 9 proyectiles. A pesar de que estuvo buscando a la fiscal de su caso, el sujeto que había sido condenado por abuso sexual pero que permanecía en libertad porque el fallo no estaba firme no dio con la funcionaria del Ministerio Público.

arco.jpg Un día después del horror, el arco detector de metales fue removido del sitio donde solía estar. Quizás lo sacaron de allí para comenzar a usarlo y ubicarlo, directamente, en el ingreso del edificio

Los empleados del Poder Judicial se mostraron preocupados y a través de la Unión Judicial pidieron mayores medidas de seguridad, dado que aseguraron que tienen miedo por las consecuencias que se podrían haber registrado, si la persona armada hubiera decidido disparara contra la humanidad de otro y no la propia.