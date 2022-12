Identificaron al motociclista del choque fatal en Caucete

Dentro de esa publicación, otros amigos que conocían a Ezequiel también le dedicaron unas palabras: “QEPD querido Ezequiel Pedernera te extrañaremos. Pero siempre te recordaremos así, alegre como eras”.

Otro de los mensajes dice: “No entiendo nada de nada, la semana pasada te paraste en casa y me jodías como siempre me decías muchas cosas y me retabas por mis locuras ya los volveremos a juntar mano en esas rutas del cielo descansa en paz Ezequiel Pedernera mi más sentido pésame a toda la familia”.

El camionero, Marcos Gustavo Matus (51), quedó detenido en comisaría 9na y está a disposición de la Unidad Fiscal N°1 de Delitos Especiales a cargo de Iván Grassi.