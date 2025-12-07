Un grupo de niños fue sorprendido por un delincuente armado en el barrio SUOES, en Rawson, minutos después de las 21. El sospechoso se acercó desde la calle, apuntó con un arma a uno de los menores y le robó el celular. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad, donde se ve cómo los chicos huyen aterrados tras el asalto.

La madre del niño asaltado radicó la denuncia en la Subcomisaría Ansilta, donde los menores aportaron datos sobre el ladrón, a quien recuerdan por tener tatuajes en el rostro.

Tras el episodio, el pequeño sufrió una fuerte crisis nerviosa y al día siguiente permaneció descompuesto. La mujer asegura que el mayor de sus hijos quedó muy afectado y no quiere salir a la vereda, mientras que el resto solo juega bajo supervisión y cerca de la casa. Pidió además mayor presencia policial y medidas de seguridad para evitar nuevos hechos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1997673592474030342&partner=&hide_thread=false Horror en Rawson: un delincuente armado abordó a un grupo de niños y robo un celular



Un grupo de niños fue sorprendido por un delincuente armado en el barrio SUOES, en Rawson, minutos después de las 21 del viernes. El sospechoso se acercó desde la calle, apuntó con un arma a uno… pic.twitter.com/ImGuBOWIaD — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 7, 2025

