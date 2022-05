Homicidio: Declararon culpable al sujeto que mató a su padre, un policía de la Federal de San Juan

De acuerdo al proceso judicial, la defensa solicitó que el hijo, que confesó cometer el asesinato, sea juzgado y condenado bajo la calificación de homicidio simple. Pero no hubo caso. Tanto Figuerola como Chicón sentenciaron a Carbajal por el homicidio doblemente agravado: por alevosía y por el vínculo, como había pedido el fiscal Iván Grassi. En tanto, Larrea no acompañó el agravante del vínculo. No consideró que la relación tuviese algo que ver en el móvil del hecho.