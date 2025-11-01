sábado 1 de noviembre 2025

Deceso

Hallaron sin vida a un anciano en Rawson: estaba con los pantalones bajos

El hecho se conoció durante la noche del viernes. Las primeras versiones indican que el hombre de 86 años sufrió un paro cardíaco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
patrullero.jpg

Conmoción en Rawson. Durante la noche del viernes, un hombre de 86 años fue encontrado sin vida en el interior de su casa, ubicada sobre calle Calvento, entre Pasaje Argentino y España.

La alerta llegó luego de que una sobrina del anciano, identificado como Fermín Ramis, se acercara a visitarlo y notara que no respondía a los llamados. Preocupada por la situación, decidió acudir a la Comisaría 6ª, desde donde se envió personal policial al lugar. Al ingresar al domicilio, los uniformados hallaron al hombre tendido en el jardín del fondo, sin signos vitales. Además, lo encontraron con los pantalones bajos.

En un primer momento, el cuadro generó sospechas debido a la posición en que se encontraba el cuerpo. Sin embargo, con el correr de las pericias, la hipótesis de un ataque fue descartada. Intervino la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Pablo Orellano, junto a personal de Criminalística y una médica legista.

De acuerdo con las primeras conclusiones, Ramis habría sufrido un paro cardíaco mientras se encontraba en el fondo de su casa. El golpe que presentaba en la cabeza sería compatible con una caída posterior al desvanecimiento. Fuentes del caso indicaron que no se detectaron signos de violencia ni desorden en el interior del inmueble.

Estiman que llevaba varias horas fallecido al momento del hallazgo.

El cuerpo del hombre fue trasladado a la Morgue Judicial para los estudios correspondientes.

Temas
Dejá tu comentario

