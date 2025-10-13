lunes 13 de octubre 2025

Investigación

Hallaron un cuerpo decapitado en Concordia y creen que se trata del remisero desaparecido vinculado al doble femicidio de Córdoba

El ministro de Seguridad de Entre Ríos confirmó que el cadáver hallado en Yeruá podría ser el de Martín Sebastián Palacio, el chofer que trasladó al presunto asesino de Luna Giardina y su madre. Le faltan la cabeza y las extremidades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-13 at 8.23.54 PM

La investigación por el doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, ocurrido en Córdoba, sumó un nuevo y estremecedor capítulo este lunes, cuando fue hallado un cuerpo decapitado y desmembrado en una zona rural cercana a Yeruá, a unos 35 kilómetros de Concordia, Entre Ríos.

Según confirmó el ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia, existe un alto grado de sospecha de que los restos pertenezcan a Martín Sebastián Palacio, el remisero de 49 años que había sido contratado por Pablo Laurta, el presunto autor del doble crimen, y que se encontraba desaparecido desde el 7 de octubre.

"Por el contexto, creemos en un alto porcentaje que puede tratarse de Martín Palacio, a pesar de que le faltan la cabeza y las extremidades", dijo Roncaglia.

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, explicó que la búsqueda se centró en esa zona tras el análisis de la trazabilidad del vehículo utilizado por Laurta. “En los rastrillajes se encuentra el cuerpo de una persona sin cabeza ni brazos, en avanzado estado de descomposición y sin ropa”, detalló.

Las autoridades precisaron que el hallazgo fue posible gracias al aviso de un efectivo policial que percibió un fuerte olor a descomposición en un camino vecinal. El cadáver se encontraba dentro de una bolsa.

El ministro indicó además que el auto del remisero, un Toyota Corolla blanco, había sido encontrado incendiado en Córdoba, poco después del crimen.

Un hallazgo que refuerza la hipótesis del plan criminal

De acuerdo con los investigadores, Laurta planificó cuidadosamente su fuga: cruzó el río Uruguay en una piragua, que luego escondió cerca de Puerto Yeruá, y tenía pensado continuar su huida hacia Gualeguaychú y luego volver a Uruguay.

Durante los operativos de este lunes, la Policía de Entre Ríos también halló la billetera de Palacio en la habitación del hotel Berlín de Gualeguaychú, donde Laurta se había alojado con su hijo tras escapar de Córdoba.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que levantó huellas, rastros biológicos y dispositivos electrónicos, además de un cuaderno que podría aportar datos clave sobre el remisero desaparecido.

Los rastrillajes continuarán este martes en la zona para intentar localizar la cabeza y las extremidades del cuerpo.

Las autoridades brindarán una conferencia de prensa este martes a las 9, en la que se esperan precisiones sobre las pericias de identificación.

