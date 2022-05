Habló Filomena Noriega sobre la acusación que recayó sobre ella diciendo que fue favorecida por policías

Noriega dice que se hicieron hacia un costado y bajó de su camioneta (Volkswagen Amarok). La cual manifiesta que tiene todos los papeles. Dice que el denunciante se bajó y empezó a decir que no tenía RTO, ni seguro. “Pidió por favor que no llamáramos a la Policía”, expresó.

Manifestando también que la señora del primer auto tenía la mayoría de la documentación, menos la Revisión Técnica Obligatoria.

choque.jpg Este es el auto del denunciante. La camioneta de Filomena Noriega está atrás.

La Policía llegó al lugar, sería personal de comisaría 4ta, y Noriega dijo: “Le exhibí a los policías la documentación y me dijeron que se lo mostrara en comisaría. Fuimos a comisaría, me notifican y me hacen un acta. Le pregunte porqué y me dijeron que ‘a la documentación se la tenía que haber presentado a la jefa de operativo’ “.

“Yo mostré todo, la póliza (seguro), el carnet” aseguró. Y dijo también que ya hizo la denuncia en el seguro y se la han tomado.

Después de este episodio ocurrido el pasado sábado 30 de abril por la noche. Filomena Noriega dijo que el domingo un allegado al denunciante le llamó. “Una persona allegada al denunciante me llamó diciéndome que querían dinero al fin de poder arreglar. Y que si no les daba ese dinero iban a hacer público todo. A lo cual le dije que no le iba a dar nada”.

El hombre que hizo la denuncia contra los uniformados, oriundo de Chimbas, dijo que Noriega estaba en estado de ebriedad. La abogada dijo a este diario: “Jamás tomé, lo hace para desprestigiarme. Apenas me bajé de la camioneta el hombre que hizo la denuncia empezó a decir ‘es la Noriega, es la Noriega’. Y otro que lo acompañaba dijo “a esta le vamos a sacar plata”.

Filomena Noriega manifestó que demandará a este hombre por daños y prejuicios a su imagen.

La denuncia que hizo este hombre identificado como Fernando Álvarez Montero, en UFI Delitos Especiales, es que aparentemente policías de comisaría 4ta habrían favorecido a Filomena Noriega sacándole el problema. Montero dijo que la letrada provocó el choque y que manejaba en estado de ebriedad.

"Cuando veo, era una camioneta Volkswagen Amarok que conducía la abogada Noriega. La acompañaban dos hombres, otra mujer y un niño. Me habló bien. Preguntó a la señora del Nissan y a mí si estábamos bien. Ahí ya le sentí el olor alcohol", dijo el conductor a este diario.

Supuestamente Montero dijo que Noriega quiso llegar a un arreglo, pero él se negó porque no le habían chocado el auto de atrás y adelante. Y dijo que la camioneta no tenía ninguna documentación.

La denuncia de los policías que habrían ayudado a Noriega recayó en UFI Delitos Especiales N°1 a cargo de Iván Grassi.