Denuncian a policías por favorecer a la más popular de las abogadas sanjuaninas en un choque

El escándalo terminó en la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales. Es que Fernando Álvarez Montero, uno de los damnificados en el siniestro, denunció penalmente a policías de la Seccional 4ta por supuestas irregularidades en el procedimiento. La causa está en manos de la ayudante fiscal Victoria Martín y el fiscal Iván Grassi, que pueden investigar a los uniformados por posible incumplimiento de los deberes de funcionarios público.

choque 1.jpg De atrás. El denunciante afirma que la abogada Noriega lo chocó con su camioneta de atrás y abolló su Peugeot 206.

Es que Álvarez Montero asegura que los policías favorecieron a la abogada Noriega. El automovilista dijo que el choque sucedió el sábado a las 20. Contó que transitaban por avenida Libertador, en dirección al Este, y el semáforo se puso en rojo, entonces los autos empezaron a frenar. “Adelante iba un auto Nissan, que paró. Yo detuve mi Peugeot 206 detrás, a un metro y medio de distancia. En esos segundos sentí el golpazo de atrás y mi auto fue a pegar contra el Nissan de adelante”, relató Álvarez.

El conductor agregó: “Cuando veo, era una camioneta Volkswagen Amarok que conducía la abogada Noriega. La acompañaban dos hombres, otra mujer y un niño. Me habló bien. Preguntó a la señora del Nissan y a mí si estábamos bien. Ahí ya le sentí el olor alcohol”.

El clima se enrareció cuando apareció una mujer policía y habló con la abogada, según el hombre. “Después viene esta señora Noriega y dice: ‘vamos a arreglar todo esto entre nosotros, para que no hagamos quilombo en la Policía. El lunes o martes lo vemos’. Yo les dije que no, que fuéramos a la comisaría porque mi auto estaba chocado de atrás y de adelante. Y la responsable de todo era ella”.

Noriega.jpg "La Noriega". La abogada María Filomena Noriega se hizo muy popular, pero así también se vio mezclada en algunos escándalos.

A los minutos arribó una patrulla policial y dispuso que todos se trasladaran a la Seccional 4ta. En el procedimiento se constató que todos estaban en falta: la conductora del Nissan no poseía la oblea de la Revisación Técnica Obligatoria. A Álvarez le faltaba también la RTO y el seguro obligatorio. Peor era la situación de la abogada Noriega. Según el acta policial, no llevaba la licencia de conducir, la Tarjeta Verde, el certificado de la RTO ni el seguro obligatorio. Álvarez está convencido que Noriega manejaba alcoholizada.

"Pedí y le insistí a los policías que le hicieran a la abogada el test de alcoholemia. Se le sentía olor alcohol. Además, ella me chocó. Ella fue la culpable del accidente. Pero los policías se hicieron los distraídos y no le hicieron el control. Otra cosa, el acta está mal hecha", dijo el denunciante.

En su denuncia relató que en el acta de choque detallaron los daños, pero no aclararon cómo era la ubicación de los vehículos y quién chocó a quién. “Para mí, los policías hicieron todo para beneficiar a la abogada Noriega. El único perjudicado acá soy yo, porque mi auto está chocado atrás y en el frente. La señora del Nissan me reclama a mí por los daños y yo no soy el culpable. La responsable es la abogada”.

Más allá de la polémica por la reparación de los vehículos, hay una denuncia penal y es contra los policías de la Seccional 4ta. En el medio vuelve a sonar el nombre de la conocida abogada María Filomena Noriega, pero es a los policías a quienes pueden investigar por posible incumplimiento de los deberes de funcionarios público.