Giro de 180 grados en la causa del presunto femicidio en San Martín

El caso de San Martín que desde el martes se inició como presunta tentativa de femicidio tuvo un giro de 180 grados . Con las pruebas que han sido recabadas hasta ahora por el Ministerio Público Fiscal de UFI CAVIG se está llegando a la conclusión de que la chica intentó atentar contra su vida, es decir que no fue víctima de un hecho de violencia de género. Por tal razó n, Fabián Porra González quedó en libertad tras estar tres días detenido, al igual que su hermana que también fue aprehendida en el lugar del hecho.

El fiscal Eduardo Martínez dio a conocer que en estas últimas horas se recabaron datos muy importantes para la causa. Una de ellas, el resultado del barrido electrónico realizada en las manos de la mujer y su pareja, Fabián Porra González. Según el MPF dijo que la chica tenía "alta cantidad" de elementos químicos que confirmarían que ella manipuló y disparó el arma. A diferencia de Porra que le hallaron un mínimo de estos componentes, confirmando que no usó el arma.

Otro de los datos que afirma la teoría del caso que la uniformada se autoagredió es lo que manifestaron dos vecinos. Tal como adelantó este diario este jueves, una testigo vio a Porras y su hermana subirse a un auto e irse, y que segundos después escuchó un estruendo (disparo). Este mismo relato hizo otro testigo, que dice haber visto a Porras irse y después escuchar el disparo desde el interior de la casa.

Por esta razón, el fiscal solicitó que solo se realizara la audiencia de control de detención contra estas dos personas y que no iba a formalizar contra ellas porque no tenía los elementos de convicción correspondientes y que ahora iba abrir la investigación previa a la formalización, de 90 días, para luego determinar a futuro si formalizará o no contra alguna persona.

El fiscal dijo que esperará hablar con la policía, pero que no ha podido hacerlo porque la chica está despierta pero no puede hablar porque su rostro tiene heridas muy graves.