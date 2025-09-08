lunes 8 de septiembre 2025

Robo en Concepción

Fue condenado por intentar encubrir una camioneta sustraída a un conductor de Uber: el rodado estaba en Sarmiento

El hecho sucedió el pasado 21 de agosto, cuando tres personas no identificadas, utilizando armas de fuego, sustrajeron una camioneta Ford Ecosport de un chofer en Concepción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de 32 años fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento condicional por encubrimiento de una camioneta sustraída en Los Berros -Sarmiento-, según informaron fuentes judiciales. La medida se resolvió este lunes mediante un juicio abreviado acordado entre el imputado y su defensa.

El hecho sucedió el pasado 21 de agosto, cuando tres personas no identificadas, utilizando armas de fuego, sustrajeron una camioneta Ford Ecosport de un conductor de Uber en Concepción.

Dos días después, el 23 de agosto, el vehículo fue hallado por personal policial de la División Sustracción de Automotores en un taller de Los Berros a cargo de José Armando Vera. Éste último había llevado el rodado para un supuesto arreglo.

Además, el 5 de agosto se ejecutó un allanamiento en el domicilio de Vera, donde las autoridades secuestraron diversas autopartes, incluyendo arranques de vehículos y estéreos, lo que derivó en su detención.

Finalmente, el fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Miguel Ángel Gay, junto con los auxiliares judiciales, formalizó la condena condicional y estableció reglas de conducta para el imputado.

