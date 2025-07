Explosivos audios que complican a Tomsig después de la "batida": "Lo voy a mandar al frente a Martín (Quiroga Massa), me la chu..."

“Lo voy a mandar al frente al Martín (Quiroga Massa). O sea, me la chupa”, empieza diciendo Mariano Tomsig a Giraudo. “Lo voy a mandar al frente al Martín (Quiroga Massa). O sea, me la chupa”, empieza diciendo Mariano Tomsig a Giraudo.

Después empieza a hablar sobre el supuesto arrepentimiento que tuvo Martín Quiroga Massa: “Estos (justicia) están buscando meter, a vos, a mí, a cualquiera, menos al Martín, culi.... Porque este hijo de p.., yo averigüé, viste que te dije, Hay una ley que se llama del arrepentido. Claro, este hijo de p… tiene que haber ido por la ley del arrepentido, ¿viste? Y anda a saber qué poronga habló porque no queda escrito, es una testimonial que se da, ¿viste? Y no queda asentado”.

Tomsig: “El Martín (Quiroga Massa) está hasta la chota, ¿me entendés? Ni vos, ni yo no tenemos nada que ver, porque no tienen nada, cul…”.

En otra parte del llamado, Tomsig empieza a sospechar que Giraudo lo está grabando, a lo que Mario “Bufet” le dice que nada que ver, lo convence y sigue la charla entre ellos. Tomsig: “Me parece raro que cada dos por tres, no sé si me estás grabando o no culiado, pero cada dos por tres me decís ‘Yo no tengo nada que ver’”.

Ante la sospecha, Giraudo le dice: “Porque estoy asustado pelotudo. A ver, nunca viví una situación como esta”. A lo que Tomsig le responde: “¿Y yo, culiado? Como si todos los días la vivo”.

Ahí empieza la planificación y Giraudo retoma la charla para “planificar una estrategia”. “¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Qué se te ocurre a vos para solucionar esto?”, dice Giraudo. A lo que Tomsig responde: “Mira, yo ya la tengo recontra segura, culiado, con la Ivana (Ivana Salas, abogada defensora de Tomsig). Falta que coordinemos con la Ivana y con tu abogado, ¿me entendés? Porque yo al Martín (Quiroga Massa) lo voy a partir al medio y ni vos ni yo, ¿me entendés? Porque ni vos ni yo vamos a salir ni con condicional ni 3 años ni la cho... O sea, vamos a salir libres y lo vamos a meter a este hijo de re mil p…”, refiriéndose a Quiroga Massa.

En esta parte del audio se puede escuchar claramente que tanto Tomsig como Giraudo armar una estrategia que señala a Quiroga Massa como autor intelectual de la golpiza contra el empresario bolichero Juan Manuel Salvalaggio.

Mariano tomando la iniciativa de la planificación manifestó que Quiroga Massa le tiene bronca a Salvalaggio por unos arreglos de eventos que no salieron bien entre ellos. “Le tenía bronca al Martín (Quiroga Massa) porque el mismo día que hace Babasónicos el Martín, el Salvalaggio le había puesto un evento. ¿Me entendés? O sea, cierra todo para que el Martín lo hiciera cagar por eso. Y tal es así que lo ha hecho cagar porque le debe plata y aparte porque le había metido el mismo evento el mismo día. Por eso te digo, hay que coordinar, hay que saber qué va a decir cada uno y a la concha de su madre”.

Finalmente, en la última parte del audio habla de la fiscal Daniela Pringles, coordinadora de UFI Genérica y que lleva la investigación de esta causa. “La mina (por la fiscal) mintió en el 100% de las cosas. Tal es así que, si salgo todo bien, yo le voy a hacer un jury. ¿Me entendés? Para que la destituyan. Porque si vos hubieses escuchado las guarangadas que habló de mí en la audiencia, te caías de espalda”; dice Tomsig.

La condena a Mario Giraudo

Mario Giraudo se puso a disposición de la Justicia y arribó a una solución alternativa, en la que reconoció su autoría de los hechos, a través de su abogado Joaquín Moine, y aceptó la pena de 3 años de prisión condicional por el delito de lesiones graves, triplemente agravadas: por alevosía, por pago o promesa remuneratorio y por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de partícipe necesario. Y, como plus, complicó la situación procesal de Tomsig entregando prueba.

Frente al juez de Garantías, Federico Rodríguez, que finalmente homologó el acuerdo entre las partes y dictó la sentencia, el imputado oriundo de Buenos Aires admitió haberse reunido con Tomsig y Quiroga Massa, como así también confesó haber recibido dinero de parte del primero para "contratar" los servicios de los barras de Racing.

Lo que la fiscalía entiende hasta el momento es que el “trabajo” fue encargado por Tomsing, aunque ejecutado por Giraudo, que transmitía los mensajes de sus clientes a los matones. Fue por eso que dijo que les envió información del blanco que debían atacar y hasta les proporcionó una foto de Salvalaggio; claro, todo ello, según manifestó, por pedido de Tomsig, que participaba del comando de la maniobra.

El supuesto móvil del ataque contra Juan Manuel Salvalaggio

Si bien la investigación todavía está activa, fuentes allegadas a la causa indicaron a este diario que creen que el motivo que Tomsig tuvo para agredir a Salvalaggio fue en represalia, puesto que la supuesta víctima lo habría dejado en evidencia en una cuestión laboral y, como consecuencia, éste habría perdido su trabajo.

Las fuentes dijeron que Tomsig es allegado a un productor de espectáculos conocido en San Juan y que, a partir de este vínculo, participaba en la organización de eventos para el Gobierno. Es por eso que, en ese marco y por su rol dentro del entramado, le habría ofrecido a Salvalaggio el escenario de música electrónica de la Fiesta Nacional del Sol 2025, a pesar de que no estaba habilitado para tal función.

Tras la oferta que recibió de Tomsig, Salvalaggio consultó con autoridades si era posible que tuviera el ala electrónica en la Fiesta Nacional del Sol 2025 tal como le habían prometido y fue el propio gobierno el que desmintió que Tomsig tuviera algún poder de decisión. Esta situación habría generado malestar en los superiores de Tomsig, por lo que habría sido despedido de sus funciones en la productora. A partir de ello, habría nacido el resentimiento que, según sospecha la fiscalía, provocó la contratación de los "matones".