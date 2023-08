Explosión en Rawson: surge otra teoría y se desvanece la hipótesis del paquete bomba

En esa zona se ve un fogonazo y los investigadores creen que la explosión comenzó ahí.

Todos los vecinos que se hicieron presentes en el lugar repitieron lo mismo, que Naira salió a la calle diciendo que la habrían quedo matar. Ante esas palabras se empezó a correr el rumor de un supuesto paquete que llegó a sus manos, que lo abrió y que este explotó. Desde la justicia informaron que no descartan ninguna posibilidad hasta estar bien seguros, pero esta en particular ahora no tiene mucha fuerza.

Los dos heridos se encuentran internados en el Hospital Marcial Quiroga en terapia intensiva.

Una amiga de Naira fue la que habló sobre el paquete. Pero supuestamente Naira lo iba a recibir el lunes, dijeron fuentes judiciales. Otros hablaron de un delivery que llegó al lugar y dejó el paquete, pero esta teoría se desvanece. Justo al lado de la casa donde ocurrió la explosión hay una cámara de seguridad y en ningún momento se ve a una persona llegar y darle un paquete a Naira o a su novio. Altas fuentes policiales dijeron que inicialmente se estudiaron los movimientos media hora antes a la explosión y una hora después del hecho, en ningún momento se ve algo sospechoso.

IMG_3083.JPG La cámara que apunta hacia la casa de Naira fue crucial para la investigación.

Los investigadores que están de lleno con este hecho dijeron a este diario que se hará una nueva pericia el próximo lunes, como así también esperan que trabaje personal de Ecogas y Energía San Juan. Las pesquisas expresaron que la instalación de gas no estaría bien hecha.

naira castillo san juan mujer trans federico navarro.jpg

Silencio en el barrio San Luis

En la mañana de este viernes, personal policial, Criminalística y Bomberos siguió trabajando en la escena del hecho y había poco movimiento en la zona. Una vecina habló con Tiempo de San Juan y pudo decir que era una pareja unida, que no eran problemáticos y que de vez en cuando veía mucha gente en la vivienda.

Otro vecino contó lo que vivió este jueves por la noche. Él estaba en su vivienda y sintió la explosión. Cuenta que se le cayeron algunas cosas y que después no sintió más nada. Finalizando que no ha visto en muchas oportunidades tanto a Naira como a su novio.