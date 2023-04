Exclusivo: liberaron al comisario acusado de golpear a su ex con el arma reglamentaria

Luego de haber sido detenido tras un revuelo en las puertas del CAVIG , el comisario sanjuanino acusado de golpear a su ex pareja con el arma reglamentaria quedó en libertad por decisión del juez de Garantías que le prohibió acercarse a la denunciante o mantener contacto con ella por cualquier vía.

Fue por ello que el magistrado Andrés Abelín Cottonaro les dio la derecha con todo lo solicitado; excepto con la presentación del imputado en sede judicial cada 15 días y dictó que lo hiciera cada un mes, tal y como lo había impulsado la defensa del acusado, encarnada por Leonardo Villalba.

Los funcionarios del Ministerio Público lo señalaron responsable de dos delitos: lesiones leves agravadas por el vínculo y por amenazas simples. Es que durante el relato de la teoría del caso, indicaron que el imputado no sólo golpeó la cabeza de su ex pareja con el arma de fuego reglamentaria, provocándole una herida profunda, sino que también amenazó de muerte a la mujer y su hijo que interfirió en medio del altercado. "Me arruinan la carrera y los mato", sostuvo el sospechoso, según señaló fiscalía.

El imputado que prefirió abstenerse a declarar sólo se limitó a decir que la denuncia es una mentira. Del mismo modo, su defensor replicó el discurso y aseveró: "Hay cuestiones que faltan a la verdad". A pesar de que pidió 4 meses de IPP y de que el juez descartó la propuesta, el letrado se mostró confiado en el proceso de investigación y advirtió que había pruebas que demostrarían la inocencia de su cliente.

Pese a que Pérez Reta guardó silencio, se lo vio incómodo y no pudo esconder sus expresiones al escuchar lo expuesto por fiscalía. Llegó a taparse la cara y hasta mirar hacia los costados cuando oía algo que no le parecía bien.