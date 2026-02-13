Esperaba el colectivo frente al Parque de Chimbas y fue asaltado por un ladrón armado con un cuchillo

Un trabajador que esperaba el colectivo frente al Parque Municipal de Chimbas fue sorprendido por un joven ladrón que lo amenazó con un cuchillo y lo asaltó. El hecho sucedió en los primeros minutos de este jueves y el hombre resultó ileso, pero perdió su celular.

En la Policía señalaron que el hecho sucedió sobre la avenida Benavidez, cerca de Tucumán, en una zona muy transitada en el límite entre Chimbas y Capital. Apenas pasaban las cero horas de este jueves y Javier Suárez , de más de 40 años, se paró en ese lugar aguardando que llegara el ómnibus que lo trasladara a Rivadavia, relataron las fuentes.

Mientras esperaba, vio que un joven caminaba por la vereda en su dirección. Ese mismo individuo luego se le fue encima y lo amenazó con un cuchillo. Todo duró segundos. El delincuente le arrebató el celular y salió corriendo, informaron en la fuerza.

Suárez luego caminó hacia el interior del parque hasta que encontró al policía que hacía rondas y le contó que acababa de ser asaltado por un joven que portaba un cuchillo. El efectivo salió a ver si atrapaba al ladrón, pero este ya había desaparecido. Más tarde, el damnificado hizo la denuncia en la Comisaría 17ª de Chimbas.