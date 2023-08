Escándalo en ATE: el gremio dice que un dirigente se quedó con un vehículo y el acusado denunció que se lo robaron

En la mañana de este jueves, Carrizo hizo una conferencia de prensa para justamente hacer público el conflicto que mantienen con Rubén Torres por la apropiación de esa camioneta, su suspensión en la comisión directiva y la existencia de una denuncia penal en su contra por el presunto delito de retención indebida.

Torres.jpg El exsecretario gremial. Este es Rubén Torres, el dirigente que denunció que le robaron la Renault Kangoo.

Es que, según explicó Carrizo, Torres empleaba esa Renault Kangoo como si fuese de su propiedad y se la quedó en su poder. “Él se niega a entregar el vehículo con el argumento de que es una herramienta de trabajo, pero debe entender que es una herramienta del trabajo del gremio, no de él. No es propiedad suya y lo que exigimos es que la devuelva”, dijo.

El dirigente aseguró que hace 45 días vienen intimando a Torres para que entregue la Kangoo. Le mandaron una carta documento, pero no obtuvieron respuestas. Y en esta semana lo denunciaron penalmente en la Justicia por el delito de retención indebida.

Crfistobal.jpg El otro dirigente. Cristóbal Carrizo, el secretario general de ATE, denunció a Torres por retención indebida.

Lo extraño en todo esto es que en la tarde de este jueves 3 de agosto se conoció que robaron ese vehículo. O al menos, eso fue lo que denunció Rubén Torres en la Comisaría 5ta. El dirigente gremial opositor de ATE aseguró que en la mañana dejó estacionada la Renault Kangoo azul, chapa patente MUY 201, en las calles Mitre y Patricia Sanjuanina en Capital, según informaron en la Policía.

Torres relató que eso fue en horas de la mañana y regresó a las 14.30 a buscar el vehículo, momento en que ya no estaba. En su denuncia aseguró que se la sustrajeron y por el momento la Policía investiga el posible delito de hurto agravado, señaló un investigador.

Lo cierto es que la Kangoo desapareció. Carrizo se enteró por TIEMPO DE SAN JUAN sobre el supuesto robo del vehículo, dado que todavía se lo siguen reclamando a Torres. “La verdad que me estoy desayunando con esta novedad. Si robaron el vehículo, corresponde que nosotros hagamos la denuncia porque la camioneta pertenece al gremio y no a él”, aseguró el secretario general de ATE. Por su parte, Torres dijo a este diario que “por ahora no puedo hablar sobre este tema”, pero confirmó que hizo la denuncia la sustracción de la Kangoo.