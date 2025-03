Encontraron en muy grave estado al hombre que le tiró ácido a un médico en San Juan

El caso que conmovió a San Juan

Ocurrió el 24 de junio de 2022. El traumatólogo Daniel Luque salió del instituto dedicada a su especialidad, en pleno centro, cuando fue abordado por el ex paciente, de 67 años en ese momento.

Cabello siempre negó ser el autor del ataque, pero en una de las imágenes se ve a una persona idéntica a él. Además, el mismo médico Luque lo reconoció como el que lo agredió en la puerta del estacionamiento de calle Laprida, frente la Clínica de Traumatología.

El agresor le arrojó ácido en las manos y parte de la cara. De manera que el médico debió ser ingresado de urgencia en el área de Quemados del Hospital Marcial Quiroga. Finalmente, logró recuperarse.

El 1º de julio de ese año se conoció que Cabello quedó imputado por lesiones graves y luego fue excarcelado bajo caución juratoria de no acercarse al médico. Si bien no habló ante el magistrado, sí lo hizo cuando la prensa le consultó sobre el caso. Dijo que él no lo hizo, pero que sí fue víctima del profesional, que lo dejó inválido.