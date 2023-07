En Rawson: tiene 81 años y su exnuera lo denunció por el supuesto abuso de su nieta de 3 años

La denunciante aseguró que el 27 de junio último, mientras lavaba, vio sangre en la ropa interior de su nena de 3 años. Fue ahí que le preguntó qué sucedió o si su abuelo le había hecho algo y, según ella, la nena respondió que el “Tata” la había tocado. La mujer dio por hecho que el hombre mayor abusó de la niña en los días en que esta pequeña y su hermano se quedaron en la casa de sus abuelos paterno en Rawson.

acusación.jpg Las partes. La defensora oficial Cecilia Mut (a la izquierda) y a su lado la ayudante fiscal Natalia Villavicencio.

El caso es dudoso. El informe médico reveló que la niña no presenta lesiones físicas. Por otro lado, el anciano declaró y negó haber abusado de su nieta: “No sé por qué me hizo esto (por la denuncia). Yo le he criado a los niños y ensucia el apellido de la familia. Nunca tuve problemas de nada. Soy un hombre de trabajo. No entiendo, me castiga a mí porque se separó de mi hijo”, expresó el anciano, a quien no se lo identifica para preservar a la presunta víctima.

La jueza Guerrero hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y otorgó el plazo de 1 año para la investigación penal preparatoria, mientras que dispuso que el imputado continúe en libertad, pero con la prohibición de acercamiento.