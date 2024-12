Empresario sanjuanino acusado por una estafa millonaria llegó a un acuerdo con la víctima para no ser condenado

A más de 4 años de que estallara un escándalo con las denuncias por estafa contra un empresario sanjuanino , el acusado y una supuesta cómplice, dueños de Somos Propiedades , llegaron a un acuerdo con una de las víctimas, a quien le ofrecieron una solución para no terminar condenados.

En una audiencia en Tribunales y con la presencia del fiscal Adrián Riveros, los imputados se comprometieron a regresar los 10 mil dólares que una familia entregó por un terreno en Albardón o, bien, a hacer efectiva la posesión del inmueble en un plazo de 6 meses. Los denunciantes, que compraron el bien en 2016, podrán aceptar una oferta o la otra y, como para sellar el acuerdo de manera legal, el juez de Garantías Guillermo Adárvez homologó el trato.

El terreno que los denunciantes habían comprado de buena fe estaba ubicado en Pocito, en el Loteo Avelina. Sin embargo, se estima que el mismo no está a disposición de los acusados y, por ello, propusieron una propiedad en la localidad albardonera de La Laja. Así, los defendidos por Martín Torcivia, tendrán que cumplir con la obligación asumida, si pretenden que la acción penal en su contra se extinga.

El Ministerio Público, como sucede en las conciliaciones, es quien intervine como mediador entre las partes y, luego, controla que las medidas dispuestas se ejecuten. En caso contrario, el proceso penal en contra de los implicados se reactivaría.

Otras denuncias

Si bien Ollarce se desligó de un problema, tendría otras causas por las que responder frente a la Justicia. Según publicó este diario, allá por 2020, habría otros casos denunciados y su resolución se desconoce.

Uno de los casos denunciados es el de una señora de apellido Cereceda, que en 2017 firmó contrato con Ollarce y su inmobiliaria por la compra de un lote y la construcción de su futura vivienda. La mujer entregó como forma de pago un departamento del Bº 23 de Mayo, en Rawson, luego abonó 350 mil pesos, al tiempo 85 mil más y además 24 cuotas de 8.300 pesos, según la denuncia. Lo cierto es que ni siquiera escrituraron el lote a su nombre y menos levantaron la casa, señalaron. El abogado Rubén LLoveras, en nombre de la mujer, radicó la denuncia penal y también motoriza una demanda civil contra la inmobiliaria.

Otro caso es el del matrimonio Silva Luna, que en 2014 pagó un total de 165 mil pesos por otra de las propiedades que vendía la misma inmobiliaria y sobre la cual no pudieron tomar posesión, denunciaron. Los lotes que ofrecía la firma de Ollarce están situados en la calle Balmaceda, detrás de un conocido supermercado mayorista, al Este de Ruta 40. Lo que aseguran fuentes del caso es que cobraron por muchos de esos terrenos, pero no entregaron ninguno y menos construyeron las viviendas que prometieron. Los damnificados señalaron que firmaron los contratos con Ollarce, es por eso que el juez Sanz ordenó la detención de este empresario como principal sospechoso en la presunta maniobra delictiva. Su abogado no desmintió ni confirmó su captura, refugiándose en el secreto profesional, pero se supo que ya pidió la excarcelación de Ollarce.