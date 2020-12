Empresario inmobiliario preso por presunta estafa millonaria con la venta de propiedades

Detuvieron al empresario inmobiliario sanjuanino acusado de una estafa millonaria en perjuicio cerca de 50 familias que pagaron por lotes y hasta la construcción de casas que nunca entregaron. Hace un año que estalló este escándalo que tiene en la mira al titular de la firma Somos Propiedades, quien cayó preso en estos días por orden del juez de instrucción Diego Sanz.

El empresario en cuestión es Raúl Ollarce, actualmente alojado en los calabozos de la Central de Policía y a disposición del Quinto Juzgado de Instrucción, en el marco de una causa por presuntas estafas reiteradas, revelaron fuentes policiales y judiciales. Interviene el juez Diego Sanz, titular del Cuarto Juzgado de Instrucción, en razón de que está subrogando en ese otro juzgado donde se inició la causa penal en octubre de 2019.

Las acusaciones contra Ollarce y Somos Propiedades se hicieron pública el año pasado, pero hay familias que vienen reclamando a la firma desde 2017 y antes. No trascendió cuántos realmente son los damnificados. Se habla de 50 familias engañadas o de estafas con la venta de 30 lotes y construcciones de viviendas, por lo que el perjuicio sería millonario.

Las denuncias

Uno de los casos denunciados es el de una señora de apellido Cereceda, que en 2017 firmó contrato con Ollarce y su inmobiliaria por la compra de un lote y la construcción de su futura vivienda. La mujer entregó como forma de pago un departamento del Bº 23 de Mayo, en Rawson, luego abonó 350 mil pesos, al tiempo 85 mil más y además 24 cuotas de 8.300 pesos, según la denuncia. Lo cierto es que ni siquiera escrituraron el lote a su nombre y menos levantaron la casa, señalaron. El abogado Rubén LLoveras, en nombre de la mujer, radicó la denuncia penal y también motoriza una demanda civil contra la inmobiliaria.

Otro caso es el del matrimonio Silva Luna, que en 2014 pagó un total de 165 mil pesos por otra de las propiedades que vendía la misma inmobiliaria y sobre la cual no pudieron tomar posesión, denunciaron. Los lotes que ofrecía la firma de Ollarce están situados en la calle Balmaceda, detrás de un conocido supermercado mayorista, al Este de Ruta 40. Lo que aseguran fuentes del caso es que cobraron por muchos de esos terrenos, pero no entregaron ninguno y menos construyeron las viviendas que prometieron. Los damnificados señalaron que firmaron los contratos con Ollarce, es por eso que el juez Sanz ordenó la detención de este empresario como principal sospechoso en la presunta maniobra delictiva. Su abogado no desmintió ni confirmó su captura, refugiándose en el secreto profesional, pero se supo que ya pidió la excarcelación de Ollarce.